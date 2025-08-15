Moretto: "Contatti costanti tra Napoli e Siviglia, ma ad oggi nessuna risposta definitiva su Juanlu"

Ultimissime notizie di calciomercato Napoli: su YouTube il giornalista Matteo Moretto, collega di Fabrizio Romano, fa il punto sulle trattative in corso in casa Napoli. In particolare su Juanlu Sanchez:

Il Wolverhampton ha chiuso per Tchatchoua e dunque non punterà su Juanlu Sanchez, che è il grande obiettivo del Napoli. Vedremo come si svilupperà la trattativa con il Siviglia. Contatti costanti tra i club, ma ad oggi, in questo momento, non c'è ancora una risposta definitiva da parte del Siviglia.