Sfuma Nuno Tavares? Dal Portogallo: principio di accordo Benfica-Arsenal, contratto quinquennale per il terzino

Il Benfica sta negoziando il trasferimento di Nuno Tavares all'Arsenal. Come riportano i colleghi portoghesi del Journal de Noticias, esiste già un principio di accordo tra i due club per il trasferimento definitivo del giocatore.

Il terzino sinistro, 21 anni, firmerà un contratto quinquennale con il club inglese. Erano diversi i club interessati al calciatore, tra cui Napoli e Southampton, ma la società della capitale inglese ha anticipato la concorrenza ed è molto vicino a garantirsi il giocatore nato a Lisbona: la formalizzazione dell'accordo sarebbe imminente.