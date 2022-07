Rinnovo Mertens, pessime notizie! Bargiggia: "Ecco perché non ci sarà nessuna svolta o incontro col Napoli"

Ultime calciomercato - Il rinnovo col Napoli sembra ormai davvero lontano, intanto Dries Mertens si gode le vacanze ad Ibiza in attesa di una nuova squadra. Abbiamo registrato il forte interesse del Marsiglia che sembra aver fatto una buona proposta al belga. Ma qual è la situazione attuale fra Dries e De Laurentiis?

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato:

Per quanto riguarda Mertens, ci sarà un incontro con il Napoli o non ci sono possibilità di rinnovo?

"Attualmente lo scenario è questo, non ci sarà nessun incontro tra le parti, in seguito alla mail che aveva irritato il presidente De Laurentiis. Se il belga non dovesse accettare le sue richieste economiche, il club azzurro non farà nessun passo in avanti, ma comunque non sarebbe una bella figura per Dries ritornare sui propri passi".