"Resto qua due anni, prendo lo stipendio e non mi muovo". Sarebbero state queste le parole di Mauro Icardi, secondo l'edizione odierna di Repubblica, dopo l'esclusione dal ritiro interista in quel di Lugano. L'attaccante ha fatto ritorno a Milano dove si allenerà in disparte. All'orizzonte non si muove nulla per quanto riguarda le voci di calciomercato. La Juventus resta in attesa mentre il Napoli sembra essersi defilato dopo le parole del presidente Aurelio De Laurentiis.