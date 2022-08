Sportitalia - Raspadori virtualmente del Napoli, countdown per chiusura! Le cifre dell'affare

Calciomercato Napoli. Ore infuocate per il futuro di Giacomo Raspadori, primo obiettivo del Napoli per rinforzare l'attacco della squadra di Spalletti. Il club di De Laurentiis sta lavorando per trovare la quadra con il Sassuolo e la svolta sembra essere arrivata.

Raspadori

Raspadori-Napoli, chiusura ad un passo

Raspadori è nuovamente ad un passo dal Napoli e domani potrebbero essere sistemati gli ultimi dettagli per la fumata bianca. Ad annunciarlo è Alfredo Pedulla, esperto di mercato di Sportitalia, che su Twitter ha scritto:

Raspadori-Napoli: chiusura imminente, domani ultimi dettagli. Il pressing dell’attaccante, ormai da 48 ore, ha fatto breccia

Lo stesso Pedullà ha poi aggiunto sul suo sito ufficiale alcuni dettagli sull'operazione Raspadori-Napoli, svelando anche le cifre: