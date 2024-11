Calciomercato SSC Napoli - Il Napoli vuole intervenire sul mercato ma soprattutto in difesa. E magari, con vista sul futuro come scrive Il Mattino.

Non sorprende che il 19enne Francesco Pio Esposito, ora allo Spezia ma di proprietà Inter, sia finito nel mirino di Manna "ma soprattutto di De Laurentiis. Non è facile convincere Marotta, ma è un'operazione che in questi giorni muove i suoi primi passi. Di Esposito si sono accorti anche in Premier: l'agente è Mario Giuffredi".