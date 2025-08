Accostato al Napoli, Muller è ufficiale al Vancouver Whitecaps: giocherà in MLS

Ultime notizie calciomercato - Accostato anche agli azzurri a inizio mercato, adesso è ufficiale la nuova squadra di Thomas Muller: dopo una vita intera al Bayern Monaco, riparte dalla Major League Soccer statunitense. Alla fine, dopo tante voci sulla sua possibile nuova squadra nel campionato americano, l'asso tedesco è stato annunciato dai Vancouver Whitecaps. Questo l'annuncio del club:

"Il Vancouver Whitecaps FC ha annunciato mercoledì l'ingaggio di uno dei giocatori più titolati di sempre, il leggendario centrocampista offensivo tedesco Thomas Müller. Il campione del Bayern Monaco ha firmato per il resto della stagione 2025 e l'accordo include un'opzione di Giocatore Designato per il 2026. Müller, che occuperà un posto nel roster internazionale e uno dei posti vacanti a causa della lista degli infortuni di fine stagione, entrerà ufficialmente a far parte del roster del club in attesa del suo Certificato di Trasferimento Internazionale (ITC), del visto e del permesso di lavoro. Il Whitecaps FC ha acquisito la Discovery Priority per Müller dal FC Cincinnati in cambio di 200.000 $ nel General Allocation Money (GAM) del 2025, 100.000 $ nel GAM del 2026 e 100.000 $ condizionali nel GAM del 2026".

"Non vedo l'ora di venire a Vancouver per aiutare questa squadra a vincere il campionato", ha dichiarato Thomas Muller: "Ho sentito grandi cose sulla città, ma prima di tutto vengo per vincere. Ho avuto ottime conversazioni con Axel Schuster e Jesper Sørensen, e ora non vedo l'ora di giocare davanti ai tifosi e di vedere tutti i tifosi scendere in campo al BC Place mentre ci dirigiamo verso i playoff".

Le cifre: il 6 agosto 2025, il Vancouver Whitecaps FC ha acquisito la Discovery Priority per Thomas Müller dall'FC Cincinnati in cambio di 200.000 dollari in General Allocation Money (GAM) 2025, 100.000 dollari in GAM 2026 e 100.000 dollari condizionali in GAM 2026. Müller ha firmato fino al 2025 e l'accordo include un'opzione Designated Player per il 2026.