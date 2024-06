Calciomercato SSC Napoli - L’attaccante del Napoli Victor Osimhen è in uscita. Ne parla Il Mattino.

Come racconta il quotidiano in edicola, Victor Osimhen "è stato sondato senza troppa convinzione dal PSG, vuole la Premier, ma al momento soltanto gli arabi sembrano disposti ad avvicinarsi alla clausola da 120 milioni di euro fissata a dicembre scorso da De Laurentiis per lasciare andare il suo numero nove"