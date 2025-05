Caos biglietti Parma-Napoli, il prof. Siciliano: "Guarda caso succede ad ogni trasferta: avete visto quest'altra assurdità?"

La decisione del Parma di limitare la vendita ai residenti nella provincia emiliana in possesso di una Tardini Card sottoscritta entro il 31 marzo 2025, ha creato non pochi disagi ai tifosi partenopei. Specialmente a chi risiede a Napoli e nella Campania. Ai microfoni del Corriere del Mezzogiorno è intervenuto il professore Bruno Siciliano il quale è riuscito a fare il biglietto senza non pochi disagi:

"So di persone che sono andati a comprarli a Venafro, Pescara per fare i biglietti. Mi domando ma è normale tutto cio? Perché penalizzare sempre i tifosi azzurri? La società dovrebbe farti sentire. Non è possibile che per assistere a una partita, tra l’altro importante come quella di Parma, bisogna andare incontro a queste difficolta. Quest’anno, su 19 trasferte, ne hanno autorizzate sette. Una vera assurdità

A Parma – prosegue Siciliano – ci sono 15 mila abbonati, su 23.000 posti disponibili. In Curva Sud, ho controllato, c’erano liberi oltre 1.000 posti e di solito questi vengono riservati alle squadre avversarie, proprio perché è vicino al settore degli ospiti. Di solito i club azzurri del Nord, per non gravare sulla disponibilità dei biglietti riservati agli ospiti, comprano quelli degli altri settori. In questo caso non è stato possibile. Trovo tutto ciò inconcepibile e guarda caso succede sempre quando gioca il Napoli in trasferta. Spero che dall’anno prossimo cambino le cose perché la trasferta è anche un modo per stare insieme con gli amici, per vivere la nostra passione. In questo modo vogliono solo spegnerla".