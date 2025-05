Cammaroto: "Osimhen, non solo Juve: ha anche altri estimatori in Italia"

EMANUELE CAMMAROTO, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato:

“Osimhen? Lo avevamo detto, c’erano riscontri ben precisi sull’interesse della Juventus e la strategia era quella di spingere il calciatore a rifiutare ogni offerta, per costringere il Napoli a trattare. Il Napoli non ci sente e non vuole cedere Osimhen in Italia, soprattutto se resta Conte, perchè figuriamoci se dà l’ok per Osimhen alla Juventus, una diretta concorrente. La Juventus ci prova ed è difficile che resti in Turchia, non ha intenzione di restare al Galatasaray. In Inghilterra, c’è il Manchester United che non accontenta nè il Napoli e nè il calciatore. Non gli darebbe 12 milioni di euro a stagione e non darebbe al Napoli i 75 milioni della clausola. Si ostina ad offrire Hojlund, che è un ottimo attaccante, ma il Napoli vuole i soldi. C’è anche il Chelsea, ma anche qui non si arriva ai 12 milioni di base di ingaggio. Ed ecco allora che la Juventus ci prova, ma attenzione perché Osimhen ha altri estimatori in Italia: uno è Ibrahimovic, che dopo aver toccato il fondo in questa stagione fallimentare con il Milan, ci aveva provato timidamente l'anno scorso e potrebbe riaffacciarsi all’orizzonte. Il Milan, presto o tardi, la china la deve risalire e non mi sento di escludere un possibile tentativo. E’ difficile stabilire chi ha sbagliato di più al Milan, a partire dall'errore colossale nell'aver snobbato la possibilità di portare Conte in panchina, con Ibrahimovic forte del suo ego che declinò questa opportunità per puntare poi su Fonseca".