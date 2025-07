Juanlu-Napoli, affare ad un passo! Il Mattino annuncia: chiusura nei prossimi giorni, le cifre dell'affare

Calciomercato SSC Napoli - Per il terzino spagnolo Juanlu si sa che il ds del Napoli Giovanni Manna non intende rialzare la valutazione fatta, scrive Il Mattino.

“Il pugno duro degli azzurri sta per essere premiato perché il Siviglia ha fatto sapere di essere pronto ad accettare 17 milioni. Ieri il segnale chiave: Juanlu non è stato convocato per l'amichevole con il Sunderland. Affare a un passo, chiusura è attesa nei prossimi giorni. Il 21enne spagnolo firma un quinquennale da 1,6 milioni a stagione”