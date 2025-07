Federico Chiesa è in vendita! Lo annuncia il giornalista Fabrizio Romano, annunciandone l'esclusione dalla rosa dei convocati per il tour pre-campionato del Liverpool.

Il giocatore ex Juve e Fiorentina non partirà con il resto della squadra ed è dunque ufficialmente sul mercato, in attesa di trovare una nuova sistemazione. Anche il Napoli si era interessato a Chiesa nelle scorse settimane, ma non è chiaro se il club azzurro tenterà nuovamente l'affondo.