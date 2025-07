Ndoye-Napoli, nuova offerta in arrivo dal Nottingham! Cifre e aggiornamenti | ESCLUSIVA

Dan Ndoye. In un senso o nell’altro. Siamo infatti alla volata finale di questo testa a testa Napoli-Nottingham che potrebbe decretare la vincente di questo ‘duello’ in questo fine settimana. Ultimissime calciomercato Napoli , sono giorni potenzialmente decisivi per. In un senso o nell’altro. Siamo infatti alla volata finale di questo testa a testache potrebbe decretare la vincente di questo ‘duello’ in questo fine settimana.

Ndoye Napoli aggiornamenti

Secondo quanto appreso in esclusiva da CalcioNapoli24, infatti, è una nuova e in teoria definitiva offerta della società inglese che ora ha la priorità del giocatore indispettito dal Napoli

Il club di Premier ha già avvisato il Bologna di una nuova proposta in arrivo e adesso tutto dipende da questa: dovesse arrivare la quadra in questo weekend, infatti, la questione sarebbe conclusa considerando un’intesa nel frattempo raggiunta con giocatore ed entourage per un ingaggio da oltre 4 milioni di euro.

Dovesse invece non esserci l’accordo Nottingham-Bologna, il Napoli riprenderebbe fortemente quota alla luce di una proposta intanto migliorata e irrinunciabile da oltre 40 milioni dopo il rifiuto di questi giorni.

La buona notizia per la SSC Napoli è che da quel che filtra, al momento, i ‘The Forest’ - dopo un primo tentativo da 30 milioni - non dovrebbero arrivare a quota 40 rimanendo ancora sotto la soglia stabilita. Con Sartori che a quel punto sarebbe pronto a vendere al Napoli. Ndoye permettendo, dopo la delusione per questo trasferimento trascinato per le lunghe. Chissà che non possa essere proprio una telefonata di Antonio Conte e chiudere in definitivo questa telenovela. Una cosa è certa: il tecnico lo aspetta. Già da un bel po’. Non sarà a Dimaro ma a Castel di Sangro, forse.

