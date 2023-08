Manchester City, Guardiola: "Mercato finito? Dobbiamo muovere qualcosa"

Josko Gvardiol si appresta a diventare un nuovo giocatore del Manchester City e sarà il difensore più caro della storia del calcio. In merito, tuttavia, il tecnico Pep Guardiola non ha voluto ancora sbilanciarsi.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del Community Shield contro l'Arsenal, il tecnico dei citizens ha dichiarato: "Posso solo dire a riguardo di Gvardiol: che bel cognome che ha!" ironizza il tecnico catalano, aggiungendo: "Sta facendo le visite mediche, sanno tutti che è qui. Speriamo di chiudere tutto nelle prossime ore o nei prossimi giorni". Arriveranno anche altri giocatori, oltre al croato? "Non so. Penso che dovremo muovere qualcosa" si è limitato a rispondere. Ecco le sue parole riportate da TMW