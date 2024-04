Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Ci son degli aggiornamenti sul casting degli allenatori per il Napoli: sapete da giorni che l’obiettivo numero uno di Aurelio De Laurentiis rimane Antonio Conte, siamo alla stretta finale perchè De Laurentiis non aspetterà all’infinito. Conte è la prima scelta, ma il presidente sa che potrebbe anche non andare in porto”