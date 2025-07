Juan Jesus: "Vincere la Champions League è sicuramente un obiettivo, faremo del nostro meglio e De Bruyne ci aiuterà! Tifosi, fatemi una promessa" | VIDEO

Ritiro Dimaro Napoli 2025 / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla diretta video dell'incontro tra 4 calciatori del Napoli e i tifosi in ritiro in Val di Sole. L'evento si tiene sul palco dell'area eventi del ritiro di Dimaro Folgarida. Queste le dichiarazioni di Juan Jesus:

"Scudetto? Abbiamo il dovere di migliorare quanto fatto l'anno scorso e difendere lo Scudetto che abbiamo vinto.

Vincere la Champions League? Sicuramente è un obiettivo, sappiamo la difficoltà di questa competizione. Faremo del nostro meglio per arrivare più lontano possibile sia in campionato che in Champions.

Come viviamo i social network? Io leggo tutto ciò che mi arriva sui social. Però dopo un po' inizi a capire che c'è tanta ignoranza tra le persone, ed io mi faccio scivolare addosso le cose che leggo. Certo posso capire che chi è più giovane di me o ha un carattere diverso magari la vive diversamente. Io lascerò sempre correre le critiche. Il mio obiettivo è di insegnare ai miei figli di essere diversi dalla società di oggi, che è una società un po' strana.

Contributo De Bruyne? De Bruyne ci aiuterà molto per la Champions League. E' uno che ha giocato tante volte quella competizione. Penso che quando qualcuno veste la maglia del Napoli deve avere fame di vincere tutte le partite, non solo in Champions. Il nostro è un gruppo che ha tanta fame, un gruppo che corre.

Voglio solo aggiungere una cosa. In tutte le partite in casa che sentiamo voglio sentire una bolgia. Gli avversari devono avere paura di entrare allo stadio. Usate la vostra passione in positivo, vogliamo sentire una grossa carica?".