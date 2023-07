Notizie Calcio Napoli - L'Arsenal sta per chiudere un altro colpo in entrata, Jurrien Timber giocherà in Premier League.

Jurrien Timber

Timber-Arsenal, è fatta

Stando al collega ed esperto di mercato Fabrizio Romano, Timber apporderà ai Gunners per 40 milioni di euro più 5 di bonus firmando un contratto fino al 2028. Il difensore in uscita dall'Ajax era stato accostato al Napoli nei mesi scorsi.