RAI - Hojlund tiene duro, vuole solo il Napoli e non il Lipsia! Manchester United con le mani legate, le ultime

Calciomercato SSC Napoli - Novità sulla voce di mercato Hojlund-Napoli da parte del giornalista Ciro Venerato sul sito RAI.
"Il danese Højlund tiene duro: tramite il suo entourage (ora a Napoli con la dirigenza azzurra) ha ribadito la volontà di trasferirsi al Napoli e non al Lipsia. Nota a margine per qualche solone: confermato al cento per cento l’inserimento, in tarda mattinata, della Red Bull Lipsia, disposta a rilevare la punta del Manchester United. I Red Devils, però, restano con le mani legate finché il danese non confermerà di accettare solo il Napoli, dopo aver già detto no al Milan pochi giorni fa"