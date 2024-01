Dalla Turchia - Offerta Napoli al Fenerbahce per Oosterwolde: l'agente incontra il club turco!

Calciomercato Napoli - Ertem Sener, giornalista turco e commentatore tv della Super Lig, ha raccontato dell'interesse del Napoli per il difensore Jayden Quinn Oosterwolde, 22enne classe 2001 del Fenerbahce (che non avrebbe il problema lista Serie A, a differenza di Nehuen Perez).

L'olandese, alto 1,92 metri e di piede mancino, è arrivato al Fenerbahce dal Parma a gennaio 2023 e in questa stagione è super protagonista con il club turco: già 30 le presenze, fra le 19 in Super Lig, la coppa nazionale e le 10 presenze europee in Conference League.

Il giornalista Ertem Sener, sulla trattativa Napoli-Fenerbahce per Oosterwolde, scrive:

"Il Napoli spinge per Jayden Oosterwolde. I colloqui hanno assunto la dimensione concreta della vera trattativa: l'offerta del Napoli è di 15 milioni di euro, il Fenerbahce ne vuole 20 di milioni. L'entourage di Oosterwolde si recherà dal club per incontrare la dirigenza del Fenerbahçe".