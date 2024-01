I colleghi inglesi del The Athletic hanno rivelato un interessante retroscena di mercato che riguarda il mercato del Napoli.

"Il Napoli sta lavorando per trovare un’intesa per portare in Italia il belga Leander Dendoncke?r fino al termine della stagione. Il centrocampista classe 1995 è legato ai Villans da un contratto fino al 2026 e in questa stagione ha totalizzato 15 presenze e messo a segno un gol".