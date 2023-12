CorSport - Zanoli pronto a dire addio a gennaio: un club in pole, il Napoli valuta due alternative

Notizie calcio. A gennaio l'esterno Alessandro Zanoli potrebbe lasciare nuovamente il Napoli in prestito. Il 23enne sta trovando poco spazio anche quest'anno e nella sessione invernale sarebbe propenso a cambiare aria.

Ecco gli ultimi aggiornamenti su Zanoli dall'edizione online del Corriere dello Sport:

Alessandro Zanoli non ha dubbi: continua a pensare che la soluzione più logica possa essere un cambio di maglia a gennaio. Tante le società in Italia e all'estero interessate alle sue prestazioni, ma è sempre il Genoa in pole considerando che già la scorsa estate i liguri erano vicinissimi ad ingaggiarlo. La Salernitana, invece, vista la delicata posizione in classifica, non è al momento considerata dal ragazzo.

Di certo, la priorità dell'ex Sampdoria resta quella di vivere una nuova esperienza, e questo è un concetto che verrà ribadito alla società di De Laurentiis in occasione del prossimo vertice con i suoi agenti, descritti sempre più determinati a trovare una soluzione soddisfacente e in tempi rapidi. In entrata, vanno monitorati invece i nomi di Mazzocchi e Faraoni: sono loro due i preferiti del Napoli per rafforzare la corsia di destra.