CorSport - Il Milan potrebbe puntare su Meret, Gattuso potrebbe chiedere in cambio uno o più giocatori: i nomi

Notizie Calcio Napoli - Detto e (quasi) fatto. Il Milan giovane e low-cost non è un’utopia, ma diventerà una realtà fin dalla prossima stagione: riduzione degli ingaggi dei calciatori, con il nuovo limite fissato a 2,5 milioni per tutti i nuovi contratti. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport, tirando in ballo il Napoli:

“L’operazione più urgente e delicata che si propone in questo momento è quella di sostituire Donnarumma. Il Milan potrebbe puntare su Meret che a Napoli non sta più trovando molto spazio. Gattuso potrebbe chiedere in cambio uno o più giocatori da scegliere fra Calabria, Rodriguez, Suso e il rientrante Piatek”