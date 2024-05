La prima missione di Manna: porre le basi per evitare un altro caso Zielinski

Calciomercato SSC Napoli - Giovanni Manna si è insediato a Castel Volturno, ed il nuovo direttore sportivo del Napoli dovrà affrontare un tema molto importante per il suo nuovo club: la scelta del portiere.

Alex Meret ha un contratto in scadenza nel giugno del 2025, e non è nell’interesse di nessuno arrivare ad iniziare la stagione avendo un accordo che scadrà dodici mesi dopo. Da qui l’incontro con il suo agente Federico Pastorello, che già nello scorso marzo aveva messo in chiaro la situazione. Lo aveva fatto a Roma, al 'TransferRoom', parlando a Tuttomercatoweb.

Intervista agente Meret

Federico Pastorello, agente del portiere del Napoli Alex Meret, nello scorso marzo dichiarò:

“C’è una opzione di rinnovo che verrà attivata dal club. Però è valida per un solo anno ed ecco perché stiamo già parlando di un nuovo contratto. Alex è contento lì, la volontà del ragazzo è quella di valutare con grande concretezza la possibilità di rimanere. Ci troveremo a breve e si capirà se c'è la possibilità di rinnovare o meno. Non dovesse esserci questa possibilità si valuteranno delle opzioni perché non credo che il Napoli possa contemplare un altro caso Zielinski"