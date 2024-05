Clamoroso Sportitalia: Di Lorenzo alla Juve! Vuole andare via da Napoli, decisione irrevocabile

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie: il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà ha annunciato un clamoroso scenario relativo al futuro di Giovanni Di Lorenzo, che potrebbe incredibilmente dire addio al Napoli per andare alla Juventus!

Di Lorenzo vuole andare via da Napoli

Queste le parole di Alfredo Pedullà su Di Lorenzo.

La cosa che è esplosa nelle utime ore è un punto di non ritorno: malgrado un rinnovo fino al 2028, Di Lorenzo ha scelto e deciso di andarsene. Perché è evidente che sia stata una stagione molto tormentata ed essendo stato il capitano gli hanno dato maggiori responsabilità, è stato più preso di mira, martellato e tormentato. Io non posso che parlar bene di lui, è un ragazzo straordinario, lo conosco da tanti anni. Uno può sbagliare qualche partita, ma nulla toglie alle sue caratteristiche umane. Quando succede che una stagione prende questa piega, entriamo in un vicolo cieco.

Lui vuole andare via. Soprattutto perché quando ha intuito che in caso di offerta la società non avrebbe fatto alcun tipo di resistenza e l'avrebbe messo sul mercato, è stato il tappo che ha fatto saltare la bottiglia. Si è sentito quasi come l'ultima ruota del carro, non come il capitano, questa cosa non la gestisce più. La sua decisione è irrevocabile, quasi definitiva. Magari se arrivasse Conte... ma a me hanno detto che non ci sarà allenatore al mondo che potrà fargli cambiare idea.

Di Lorenzo

Di Lorenzo all'Inter?

Dove potrebbe andare Di Lorenzo? In una lista di squadre con tanti nomi, lui ha mercato all'estero, in Premier, in Liga, ma soprattutto ci sono fondate speranze di restare in Serie A. Ci sono due squadre nelle condizioni di poter provare a prendere Di Lorenzo: Inter e Juventus. Nel desiderio, più la Juve che l'Inter. Da una parte l'Inter deve fare una scelta su Dumfries che un contratto in scadenza nel 2025, Di Lorenzo è un profilo che piace molto all'Inter perché è duttile e può fare più ruoli, come Darmian. L'Inter potrebbe essere una soluzione.

Di Lorenzo-Juventus

Io però credo che la Juventus abbia qualche chances in più per Di Lorenzo, ad oggi. In quel ruolo la Juve cerca un calciatore, dovrà prendere delle decisioni su Danilo che ha un contratto in scadenza nel 2025. Danilo potrebbe tornare a fare il terzino, così come Gatti. Ma il rapporto e il gradimento di Giuntoli per Di Lorenzo da 1 a 10 è 11! Lo conosce fin da Napoli. I contro sono che deve trattare con De Laurentiis, anche se il cuscinetto potrebbe essere Manna, avendo lui lavorato alla Juve. Se la Juve pensa di spendere poco per Di Lorenzo, pensa male: è il simbolo del Napoli, De Laurentiis non glielo darebbe mai ed ha un contratto lungo. La richiesta del Napoli non scenderà sotto i 20 milioni, poi se la Juve potesse inserire dei calciatori nell'operazione è ancora presto per dirlo.

Di Lorenzo Juventus

Ad oggi per il Napoli Di Lorenzo è un problema.