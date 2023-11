Canale 21 - Napoli, idea Miranda: De Laurentiis prenderebbe un terzino a gennaio solo in un caso

Calciomercato Napoli - Quest'oggi è arrivato l'esito degli esami per l'infortunio subito ieri da Mathias Olivera, uscito per infortunio nel corso di Atalanta-Napoli. Il terzino azzurro dovrà star fermo a causa di una lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Fortunatamente non è arrivata la rottura del legamento, ma è presumibile che il 2023 sia già finito per l'uruguaiano.

Il giornalista di Calciomercato.it Marco Giordano ha parlato dell'ipotesi di acquisto di un terzino svincolato ai microfoni di Campania Sport, a Canale 21:

"Operatori di mercato stanno prendendo informazioni su Juan Miranda del Betis Siviglia, che piace ai club di mezza Europa, a partire dal Milan. Qualcuno subodora l'idea di suggerirlo al Napoli per gennaio, affermando che è possibile prenderlo per pochi milioni. Anche se non credo che il Napoli lo acquisti, però registro che ci sono operatori di mercato che stanno offrendo calciatori al Napoli. Svincolati? Difficile che si vada su un parametro zero: sarebbe stato preso solamente qualora Olivera avesse terminato qui la sua stagione con una rottura del legamento, invece ne avrà per meno di quanto inizialmente ipotizzato e temuto".

Juan Miranda, Betis Siviglia

E Umberto Chiariello aggiunge: