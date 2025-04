Calciomercato, non arriva il rinnovo: il Napoli osserva Pellegrini, l'ultimo derby potrebbe segnare l'inizio di una nuova avventura

Calciomercato Napoli - Quella di stasera potrebbe essere l'ultima stracittadina romana per Lorenzo Pellegrini con la maglia della Roma.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il capitano giallorosso sta attraversando un momento molto delicato: il rapporto con la società e con i tifosi si è incrinato come mai prima, e il futuro appare sempre più incerto.

Il centrocampista classe '96, che ha ancora un anno di contratto, vuole però provare a cambiare la narrazione con una grande prestazione nel derby contro la Lazio. A 28 anni, Pellegrini ha ancora tanto da dare e potrebbe garantire diverse stagioni ad alti livelli, ma il club – e il giocatore stesso – iniziano a guardarsi intorno.

Calciomercato, Napoli e Inter su Pellegrini

Secondo il Corriere della Sera, il capitano della Roma non sarebbe disposto ad affrontare la prossima stagione senza prima aver chiarito la questione del rinnovo. Lo scorso anno ha rifiutato le offerte dall’Arabia Saudita, ma ora l’idea di un addio estivo appare sempre più concreta, soprattutto per evitare un addio a parametro zero nel 2026.

Tra i club interessati, si fanno i nomi dell’Inter di Simone Inzaghi e del Napoli, dove Antonio Conte (sempre più vicino alla panchina azzurra) gradirebbe molto il suo profilo. Il nome di Pellegrini è stato accostato anche al Milan nell’ambito delle trattative per il futuro di Saelemaekers: molto dipenderà dal nuovo tecnico rossonero.

Il derby di questa sera potrebbe quindi rappresentare un crocevia non solo emotivo, ma anche strategico per il futuro di uno dei volti simbolo della Roma degli ultimi anni. E da Napoli osservano con attenzione.