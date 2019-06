Albiol al Villarreal, svolta dalla Spagna: "Entro domani le visite mediche, poi la firma"

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi - Secondo quanto riferito dal porta di As è tutto concordato per l'arrivo di Raul Albiol dal Napoli al Villarreal. Già alcune settimane fa erano giunte notizie che davano per scontato l'addio del difensore spagnolo.

Calciomercato Napoli, Albiol al Villarreal

In pratica manca solo la firma del calciatore, che arriverà in questi giorni: tra oggi e domani si effettueranno le visite mediche. Poi si procederà al trasferimento e quindi al pagamento dell'operazione, chiudendo di fatto il passaggio al club spagnolo. Albiol potrebbe diventare del Villarreal già prima della fine di questa settimana. Col Napoli aveva un contratto sino al 2021, con una clausola di circa 6 milioni di eruro.