100 milioni per Kvaratskhelia: pronta l'offerta al Napoli, via anche il georgiano?

Calciomercato Napoli ultimissime - Novità in casa Napoli che riguardano il trasferimento di Kvaratskhelia che può anche lui lasciare il Napoli in estate come Osimhen per una maxi offerta.

Calciomercato Napoli: Kvaratskhelia nel mirino di due club

Ultimissime calciomercato Napoli - Arriva l'annuncio del giornalista ed esperto di mercato di ESPN Ekrem Konur, che ha parlato del futuro di Khvicha Kvaratskhelia tra Napoli e addio. Queste il suo commento sui social:

"I club di Ligue 1 e Premier League, PSG e Chelsea, continuano ad essere interessati a Khvicha Kvaratskhelia e il Napoli potrebbe ricevere offerte da 100 milioni di euro per il 22enne georgiano nella finestra di mercato estiva".