Youth League amara per Inter e Juve, eliminazione ai rigori per entrambe

I calci di rigore non sorridono a Inter e Juventus nei play-off di Youth League. Entrambe le formazioni italiane, infatti, sono state eliminate negli spareggi proprio con i tiri dagli undici metri. L'Inter di Christian Chivu, che aveva chiuso la fase a gironi al secondo posto dietro al Bayern Monaco, ha perso contro gli ucraini del Ruh Lviv. Dopo l'1-1 nei tempi regolamentari con i gol di Panchenko per i padroni di casa ed Esposito per i nerazzurri, sono arrivati cinque errori complessivi dal dischetto, due per il Ruh Lviv e tre per l'Inter: decisivo quello di Aleksandar Stankovic all'undicesimo penalty, seguito dalla trasformazione di Vasilovic. Sorte simile è toccata alla Juventus, ma contro il Genk. I bianconeri sono riusciti a mantenere lo 0-0 nonostante la doppia inferiorità numerica per le espulsioni di Dellavalle e Boende, ma hanno poi perso ai rigori con l'errore di Yildiz all'ultimo tiro. A riportarlo è Sky Sport.