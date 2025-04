Turismo, Sport e Sostenibilità: a Napoli un evento per formare i professionisti del futuro

Lunedì 14 aprile alle ore 17, presso la Fondazione ITS Academy Back in via Diaz a Napoli, si terrà un importante incontro dedicato alla formazione e all’istruzione per lo sviluppo di un turismo sportivo sostenibile. L’evento riunirà esperti del settore, operatori e figure istituzionali per discutere delle sfide e delle opportunità legate a questo ambito in forte crescita.

Ad aprire i lavori sarà Aniello Di Vuolo, presidente della fondazione ospitante. Seguiranno gli interventi di Lucio Parascandalo della Fondazione ITS Pact, Cesare Foà, direttore tecnico di ASC Travel, e Arturo Cicconardi, presidente dell’Associazione Progetto Europa. Le conclusioni saranno affidate a Sergio Roncelli, presidente del CONI Campania, e Leonardo Massa, vicepresidente per il Sud Europa della divisione crociere del gruppo MSC.

A moderare l’incontro sarà Marco Mansueto, presidente regionale ASC. Si tratta di un’occasione preziosa di aggiornamento e confronto per chi è interessato a temi come turismo, sport e sostenibilità. L’obiettivo è quello di formare giovani professionisti pronti ad affrontare le sfide future, fornendo competenze specifiche sulla gestione di grandi eventi sportivi, la promozione dei territori e l'utilizzo responsabile delle risorse naturali.

Eventi internazionali come il Giro d’Italia, le maratone, le gare di triathlon o la prestigiosa America’s Cup rappresentano esempi concreti di come sport e turismo possano integrarsi, generando benefici economici, ambientali e occupazionali. La valorizzazione del territorio attraverso manifestazioni di questo tipo è una strategia chiave per costruire un futuro più sostenibile.