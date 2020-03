Serie A, in corso l'assemblea della Lega: i venti club sono collegati in conference call

Ultime notizie - E' in corso l'assemblea della Lega di Serie A, con i rappresentanti dei venti club collegati in conference call, come ormai avviene da un paio di settimane per l'emergenza coronavirus. All'ordine del giorno c'è il bando per la vendita dei diritti tv, ma il tema passa inevitabilmente in secondo piano rispetto alla discussione sugli effetti della pandemia sul resto del campionato, attualmente sospeso, così come sugli allenamenti delle

squadre. La Serie A vorrebbe completare la stagione e per questo, così come la Figc, chiede lo spostamento dell'Europeo.

Il destino del torneo continentale e quello di Champions ed Europa League sarà definito domani, durante la riunione per cui l'Uefa ha convocato le 55 Federazioni associate, i board di Eca (European Club Association) ed European Leagues (di cui fa parte anche l'ad della Lega di A, Luigi De Siervo) e la FifPro in rappresentanza dei calciatori.