Ezequiel Lavezzi ha parlato a "Legends-Ci vediamo a Napoli", in onda su Sportitalia e Napoflix. Il Pocho si è mostrato bene in salute e che ha scelto i suoi compagni delle Napoli Legends per farsi vedere dopo l'incidente domestico capitatogli in Uruguay:

Lavezzi sul Napoli

"Complimenti a tutta la squadra di Legends, volevo salutare e fare i complimenti a tutti gli amici di Legends, l'anno prossimo sicuramente verranno cose ancora più belle. Mando un bacio a tutti e sempre forza Napoli. Saluti".