Gasperini-Napoli, CorSport: non è insensibile alla corte azzurra! De Laurentiis apprezza una sua caratteristica

Calciomercato SSC Napoli - Per ripartire, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ripensa a Gian Piero Gasperini, l’allenatore dell’Atalanta che si è accomodato virtualmente sulla panchina per qualche ora nel 2011 prima del rinnovo di Walter Mazzarri. Ne parla il Corriere dello Sport.

Gasperini, nonostante il legame con la famiglia Percassi, non resta insensibile alla corte del Napoli:

“La scadenza di contratto nel 2025 non rappresenta un ostacolo e il rinnovo è fermo. Oggi, però, la sua priorità è il campo. L’Atalanta è ancora impegnata in tre competizioni. De Laurentiis lo stima, apprezza la sua capacità di saper coniugare bel gioco con valorizzazione dei giovani. Nell’estate della rifondazione, con tante novità sul mercato, il cambio modulo al 3-4-3 non sarebbe neppure un problema”