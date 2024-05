Serie A, i candidati al premio MVP di aprile: c'è anche un azzurro | FOTO

C'è anche un calciatore del Napoli nella sestina di candidati all'EA SPORTS FC Player Of The Month di aprile per la Serie A:

Politano può vincere il premio MVP di aprile

Si tratta di Matteo Politano e, con lui, ci sono anche Paulo Dybala, Albert Gudmundsson, Ademola Lookman, Luis Alberto e Hakan Calhanoglu nel sondaggio lanciato dalla Lega Serie A.