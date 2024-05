Bayern Monaco, avanti tutta per De Zerbi: passi avanti, parti al lavoro per trovare un'intesa

Il futuro di Roberto De Zerbi potrebbe essere al Bayern Monaco. Dopo il rifiuto di Ralf Rangnick, che ha detto no alla proposta dei bavaresi, il club tedesco ha intensificato ancora di più i contatti con l'allenatore italiano, che ha affermato di poter lasciare il Brighton se non dovesse essere felice. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW nelle ultime ore ci sono stati passi avanti concreti nei dialoghi tra l'entourage dello stesso De Zerbi e il Bayern e nei prossimi giorni le parti lavoreranno ancora per provare a raggiungere l'intesa definitiva.

Il rifiuto di Rangnick.

"Sono l'allenatore della squadra austriaca con tutto il cuore. Mi piace molto questo compito e sono determinato a continuare con successo questo percorso. Vorrei sottolineare espressamente che questo non è un rifiuto del Bayern, ma piuttosto una decisione per la mia squadra e i nostri obiettivi comuni. La nostra massima concentrazione è sui Campionati Europei. Faremo tutto il possibile per arrivare il più lontano possibile".