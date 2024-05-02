UFFICIALE - Serie A, designazioni arbitrali 35a giornata

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UFFICIALE - Serie A, designazioni arbitrali 35a giornata

Annunciata la squadra arbitrale di Udinese-Napoli

Annunciato l'arbitro di Udinese-Napoli e di tutta la 35a giornata di Serie A. Lo rende noto l'AIA attraverso il proprio sito ufficiale. 

Serie A, designazioni arbitrali Udinese-Napoli e 35a giornata 

TORINO – BOLOGNA     Venerdì 03/05 h.20.45

SOZZA

DE MEO – ROCCA

IV:      GIUA

VAR:     PATERNA

AVAR:       ABISSO

MONZA – LAZIO     Sabato 04/05 h.18.00

PAIRETTO

LIBERTI – ROSSI C.

IV:      CAMPLONE

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:       ABISSO

SASSUOLO – INTER     Sabato 04/05 h.20.45

MARCHETTI

GALETTO – FONTEMURATO

IV:       PERENZONI

VAR:      VALERI

AVAR:        SERRA

CAGLIARI – LECCE     h. 12.30

MARCENARO

MORO – GARZELLI

IV:     MONALDI

VAR:     ABISSO

AVAR:     PICCININI

EMPOLI – FROSINONE     h. 15.00

DOVERI (foto)

DI IORIO – PERROTTI

IV:      AYROLDI

VAR:     IRRATI

AVAR:     MARINI

H. VERONA – FIORENTINA     h. 15.00

RAPUANO

IMPERIALE – MOKHTAR

IV:     COSSO

VAR:     CHIFFI

AVAR:      VALERI

MILAN – GENOA     h. 18.00

PRONTERA

VIVENZI – MONDIN

IV:       FERRIERI CAPUTI

VAR:     SERRA

AVAR:     LA PENNA

ROMA – JUVENTUS     h. 20.45

COLOMBO

ALASSIO – PRETI

IV:     GUIDA

VAR:      DI PAOLO

AVAR:       DIONISI

SALERNITANA - ATALANTA     Lunedì 06/05 h. 18.00

FELICIANI

ROSSI L. – DI GIACINTO

IV:       SANTORO

VAR:      GARIGLIO

AVAR:      DI PAOLO

UDINESE – NAPOLI     Lunedì 06/05 h. 20.45

AURELIANO

BRESMES – DEI GIUDICI

IV:     TREMOLADA

VAR:     MARINI

AVAR:       LA PENNA

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