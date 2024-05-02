UFFICIALE - Serie A, designazioni arbitrali 35a giornata

Annunciato l'arbitro di Udinese-Napoli e di tutta la 35a giornata di Serie A. Lo rende noto l'AIA attraverso il proprio sito ufficiale.
TORINO – BOLOGNA Venerdì 03/05 h.20.45
SOZZA
DE MEO – ROCCA
IV: GIUA
VAR: PATERNA
AVAR: ABISSO
MONZA – LAZIO Sabato 04/05 h.18.00
PAIRETTO
LIBERTI – ROSSI C.
IV: CAMPLONE
VAR: MAZZOLENI
AVAR: ABISSO
SASSUOLO – INTER Sabato 04/05 h.20.45
MARCHETTI
GALETTO – FONTEMURATO
IV: PERENZONI
VAR: VALERI
AVAR: SERRA
CAGLIARI – LECCE h. 12.30
MARCENARO
MORO – GARZELLI
IV: MONALDI
VAR: ABISSO
AVAR: PICCININI
EMPOLI – FROSINONE h. 15.00
DOVERI (foto)
DI IORIO – PERROTTI
IV: AYROLDI
VAR: IRRATI
AVAR: MARINI
H. VERONA – FIORENTINA h. 15.00
RAPUANO
IMPERIALE – MOKHTAR
IV: COSSO
VAR: CHIFFI
AVAR: VALERI
MILAN – GENOA h. 18.00
PRONTERA
VIVENZI – MONDIN
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: SERRA
AVAR: LA PENNA
ROMA – JUVENTUS h. 20.45
COLOMBO
ALASSIO – PRETI
IV: GUIDA
VAR: DI PAOLO
AVAR: DIONISI
SALERNITANA - ATALANTA Lunedì 06/05 h. 18.00
FELICIANI
ROSSI L. – DI GIACINTO
IV: SANTORO
VAR: GARIGLIO
AVAR: DI PAOLO
UDINESE – NAPOLI Lunedì 06/05 h. 20.45
AURELIANO
BRESMES – DEI GIUDICI
IV: TREMOLADA
VAR: MARINI
AVAR: LA PENNA