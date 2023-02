Il commento della Ssc Napoli: "Sferato un altro colpo, va KO Cremonese nel revenge match"

La SSC Napoli commenta così la vittoria per 3-0 contro la Cfemonese. Ecco il commento sul sito ufficiale della società azzurra:

Kvara e Osi, il 77 e il 9. Il Napoli sferra un altro colpo del KO e stende la Cremonese nel "revenge" match. Ancora loro, i gemelli del gol, il Nitrato e la Glicerina, la coppia più esplosiva del Pianeta. Per il piacere e il gusto ludico di chiudere il terno, arriva anche il 7 di Elmas che ormai quando entra dalla panchina diventa una sentenza. La sfida si apre con l'Happy Birthday di Kvara che celebra il suo compleanno facendosi il regalo più atteso. Dribbling a rientrare e destro al centimetro sul palo lungo: 1-0. La Cremonese ci mette l'ardimento di squadra indomita e tiene il campo con vigore fino all'ora di gioco. Poi però scocca il Big Bang per Osimhen. C'è una palla che vaga nell'area e chi la spinge dentro? L'Implacabile flash dell'Uomo Mascherato: 2-0! Victor viaggia ad una media gol che fa venire i brividi a tutto l'Establishment dei bomber. Vola "Air Osi" e a 10 minuti dalla fine si mette in scia Elmas che in diagonale si prende la gioia e l'urlo del trionfo. Il Maradona anticipa la festa di San Valentino e si veste elegante, fasciato di azzurro, in un abbraccio grande come il cielo per dichiarare l'amore immenso di un popolo sconfinato. Il Napoli marcia che è una meraviglia e manda a tutti un bacio grande come quello stampato sulla maglia di San Valentino. Febbraio è appena iniziato, il sogno non si è mai fermato...