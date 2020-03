Coronavirus, focolaio a sud di Salerno! La Regione Campania annuncia: "Task force per controllare la zona"

Notizie - Nella zona a sud di Salerno, nell'area dei quattro Comuni in quarantena, entrerà in azione una task force a supporto delle forze dell'ordine con l'obiettivo di controllare ulteriormente il focolaio che è stato registrato.

Al termine della giornata, sulla base dei dati trasmessi all'Unità di Crisi, che analizza tutte le criticità in tutte le aree della Campania, sarà verificato se è necessario estendere la quarantena ad altri Comuni.

Intanto dall'analisi del quadro generale si segnala oltre alle criticità già definite, è emerso un altro focolaio nella zona dell'Agro nocerino nei territori dei Comuni di Pagani, S. Egidio Montalbino, Angri. Si invitano tutti i cittadini ad essere rigorosi nell'osservazione delle ordinanze per evitare la quarantena e il blocco totale degli stessi Comuni.