Cajuste insuperabile contro l'Hellas: a Verona si dimostra un mediano completo

Cajuste show contro l'Hellas: a Verona si dimostra un mediano completo. Corre, pressa, lotta e si inserisce, arpiona almeno 3-4 palloni in mezzo al campo decisivi e per poco non mette a segno anche il suo primo gol ufficiale con la maglia del Napoli.

Dalle nostre pagelle di Verona-Napoli, si legge: