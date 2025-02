Notizie Calcio - C’è grande attesa ogni settimana per Mina Settembre, la fiction RAI ambientata a Napoli e che racconta la storia di un assistente sociale che ogni giorno si dedica profondamente per aiutare le persone in difficoltà che si recano da lei.

Mina Settembre, anche Giulia Coppini (moglie Simeone) nell'ultima puntata

E c’è stata una piacevole sorpresa nell’ultima puntata: la moglie del Cholito Simeone, Giulia Coppini. La donna, attrice professionista, ha interpretato la professoressa della figlia adottiva di Mina Settembre.