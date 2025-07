"Kvaratskhelia uno zingaro", Gaetano Imparato shock in diretta tv: la reazione di Del Genio e gli ospiti | VIDEO

Gaetano Imparato ci ricasca. Dopo che descrisse capitan Di Lorenzo 'sulla sedia a rotelle' scatenando l'ira dell'entourage del giocatore, l'ex giornalista della Gazzetta dello Sport, attualmente in pensione, nel corso della puntata in onda su Canale 8 'Ne parliamo da Dimaro' e durante sua disamina sul calciomercato Napoli ha definito l'ex stella azzurra Khvicha Kvaratskhelia testualmente 'uno zingaro'.

Basiti gli ospiti del parterre, da Paolo Del Genio ad Antonio Manzo, e disappunto plateale della collega Italia Mele.

E' assurdo e inaccettabile che un giornalista rivolga offese di questo tipo pubblicamente ad un giocatore, che al di là delle scelte professionali che l'hanno portato via dalla Campania, è bene ricordarlo ha scritto una pagina indelebile della storia del club contribuendo in maniera decisiva a riportare in città un titolo atteso da oltre 33 anni.