Inter, Inzaghi in conferenza: "Vanno fatti i complimenti al Napoli, rimasto in dieci si è difeso e noi abbiamo concesso solo un tiro a Kvaratskhelia"

Napoli-Inter - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa postpartita di Simone Inzaghi dopo la Finale della Supercoppa Italiana del Napoli contro l'Inter.

"Gigi Riva? Ho avuto la fortuna di conoscerlo e di parlargli, un grandissimo calciatore ma soprattutto un grandissimo uomo che lascerà un vuoto in tutti quanti"

"Se ho parlato con Barella di Gigi Riva? A fine primo tempo aveva saputo la notizia, ha avuto una occasione e forse non doveva farsi ammonire: succede, ci sta lavorando su e stasera è stato ammonito, peccato ma abbiamo vinto la Coppa e siamo contenti"

"Lautaro Martinez da Pallone d'Oro? Deve continuare così, ha fatto sei mesi ottimi, è un leader ed è aiutato dai suoi compagni di squadra. Deve continuare così"

"Come sta andando la stagione? Non è che ci siamo tolti un peso, le finali si preparano con più calma e stavolta avevamo giocato un giorno dopo il Napoli, avevamo speso energie e fatto fatica, c'erano preoccupazione e stanchezza. Vanno fatti i complimenti al Napoli, rimasto in dieci si è difeso e noi abbiamo concesso solo un tiro a Kvaratskhelia. Abbiamo cambiato modulo e sono contento dei subentrati, stavo pensando che sarebbero arrivati tanti palloni e per quello i quattro minuti a Bisseck"

"Per quanto riguarda lo scudetto, sappiamo qual è la nostra corsa e cosa abbiamo fatto finora, abbiamo due concorrenti che stanno viaggiando ad un livello altissimo e dovremo essere bravi a fare altri sei mesi come i primi. I tifosi in Arabia? Sono contento che siano felici, si sono aggiunti i nostri arrivati da Milano che ci hanno incitato ed è stata bella la dedica al gol di Lautaro Martinez"

"È stata una partita non semplice, avevamo di fronte i Campioni d'Italia e hanno lottato dall'inizio alla fine: gli ho fatto i complimenti, noi siamo rimasti in partita concentrati muovendo la palla e cambiando modulo. Bravi ad interpretarla, abbiamo trovato un gol con grande merito che ci fa vincere un trofeo importante"