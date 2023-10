Napoli, nuova maglia Halloween in offerta a soli 54 euro! Ecco il link per acquistare

Napoli, nuova maglia Halloween 2023! Anche quest'anno il club azzurro ha messo in vendita un kit speciale da gioco, una maglia per celebrare la festività di Halloween, che per l'occasione è diventata anche un tributo al Cimitero delle Fontanelle di Napoli.

Il costo della maglia è di 150 euro, ma sullo store eBay SSC Napoli è possibile acquistare l'intero Kit Halloween (maglia più pantaloncino) a soli 54 euro! Si tratta di un'offerta speciale valida solo per le taglie junior, cioè solo per le taglie dei bambini dai 4 ai 14 anni.

Maglia Halloween Napoli

Se sei interessato ad acquistare il completino ufficiale di Halloween SSC Napoli, clicca su MAGLIA HALLOWEEN oppure sulla foto qui sotto.

La maglia EA7/SSCN Halloween presenta la grafica Skulls Allover. I teschi sono i veri protagonisti! La stampa è in digitale su materiale tecnico traspirante, sia sul corpo che su manica raglan. I dettagli piping sono nel colore azzurro Napoli. I loghi in transfer a rilievo argento arricchiscono il prodotto rendendolo unico e prezioso. La maglia è contenuta in un esclusivo box Vestibilità: Slim Fit. Composizione: 82% poliestere, 18% elastane Le maglie personalizzate subiranno dei ritardi nelle consegne a causa della lavorazione extra ed a causa dell'elevato flusso di ordini".

Clicca sulla foto qui sotto per scoprire maggiori inforimazioni sulle taglie e le opzioni di spedizione.