Black Friday, sconto del 15% sulla maglia ufficiale del Napoli! L'offerta dura 24 ore

SSC Napoli, sconti Black Friday sullo store ufficiale di eBay! Venerdì 24 novembre 2023 offerte e sconti su tutti i prodotti del Napoli in vendita online, con spedizione entro 3-5 giorni: solo per venerdì la maglia del Napoli sarà in vendita con sconto del 15%.

Maglia Napoli, sconto Black Friday

Vi ribadiamo innazitutto che l'offerta dura 24 ore e sarà valida entro le 23:59 di venerdì 24 novembre, e dalla mezzanotte il prezzo della maglia ufficiale tornerà lo stesso di prima. Tutti gli altri prodotti invece saranno scontati fino a lunedì.

Le maglie gara del Napoli, la prima, la seconda e la terza, quelle ufficiali (non la versione replica) saranno scontate del 15% sul prezzo iniziale di 130,00 euro. Si prospetta dunque un prezzo di 110,00 euro: per la prima e unica volta si abbassa il costo della maglia del Napoli, un'offerta imperdibile se si vuole acquistare la maglia con lo scudetto in petto ad un prezzo che non troverete più basso da nessun'altra parte.

Di seguito, i link per acquistare la maglia del Napoli in offerta su Ebay: