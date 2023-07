Ultimo torna in concerto allo stadio Maradona di Napoli: ecco quando, l'annuncio | VIDEO

In molti erano rimasti delusi, perché il tour 2023 di Ultimo non prevedeva Napoli. Partito da Lignano Sabbiadoro, nei prossimi giorni farà stadio Olimpico di Roma e Stadio San Siro a Milano, con 3 date nella capitale e 2 in Lombardia.

Ma l'anno prossimo Ultimo tornerà allo stadio Diego Armando Maradona, dove aveva già cantato la scorsa estate. Ad annunciarlo, è proprio il cantante romano, che sui social ha mostrato un video che termina con lui all'interno dello stadio Maradona di Fuorigrotta. E nelle Instagram Stories ha aggiunto la data del 2024, quando il suo tour passerà anche per Napoli.