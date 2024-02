Geolier: "Sono a Sanremo per Napoli! Insigne e Donnarumma mi hanno fatto gli auguri"

Ultime notizie. Breve intervista a Geolier stamattina sulle pagine del Corriere della Sera. Il rapper napoletano sta ben figurando al Festival di Sanremo con la sua canzone "I p' me tu p' te".

Geolier

Queste le parole di Geolier al Corriere: "Mai dato peso a queste cose: le classifiche sono anti-arte. Quello che conta è essere primi nella vita, fare le cose per la famiglia. Se fai bene quello poi i numeri sono uno specchio che riflette. Cerco di portare con me chi non ha un lavoro o di darne uno meno pesante a chi ad esempio sta in fabbrica. E anche agli amici che devono badare alla loro famiglia. Provo anche a cambiare la vita a quei ragazzi che facevano cose per strada. Quando avevo 13 anni pagavo 30 euro l’ora per fare la mia musica: la mia struttura sarà gratuita per regalare l’opportunità di fare arte".

Poi i retroscena della sua esibizione l'altra sera: "Sentivo il palco bruciare sotto i piedi, anzi me la facevo proprio sotto" e confessa di aver ricevuto gli auguri di "Insigne, Siani, Donnarumma e degli Psicologi". Conclude: "La mia presenza qui è una fattore di cultura: portiamo Napoli e il rap. Per me conta questo. Restano le canzoni, non i nomi degli artisti".