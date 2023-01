Ziliani: "Ecco come dovrebbe essere il nuovo Albo d'Oro, Napoli con 6 Scudetti"

Notizie calcio - Paolo Ziliani su Twitter continua a commentare l'inchiesta nei confronti della Juventus: "Avete avvelenato, falsato, rovinato gli ultimi trent’anni di calcio (approssimazione per difetto). Adesso, per favore, basta così. Adesso c’è posto solo per quelli per bene".

Scudetti Serie A, la nuova classifica secondo Ziliani

Il giornalista ha poi stilato un albo d'oro aggiornato per quanto riguarda il campionato di Serie A, con i 9 scudetti consecutivi vinti dalla Juventus che a suo dire dovrebbero essere revocati e assegnati alle squadre che sono giunte seconde in quei rispettivi campionati. In questo caso il Napoli passerebbe addirittura da 2 a 6 titoli.

27 Juventus (-9)*

20 Inter (+1)

20 Milan (+1)

9 Genoa

7 Bologna

7 Torino

7 Pro Vercelli

6 Napoli (+4)

6 Roma (+3)

2 Fiorentina

2 Lazio

1 Cagliari

1 Casale

1 Novese

1 Sampdoria

1 Verona

* purtroppo non si può risalire più indietro