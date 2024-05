Calciomercato Napoli - Il noto attaccante del Girona Artem Dovbyk ha una clausola rescissoria nel suo attuale contratto e vale 40 milioni. Qualsiasi club desideroso di ingaggiare Dovbyk dovrà pagare i 40 milioni poiché il Girona non è intenzionato a negoziare sul prezzo. L'esperto Fabrizio Romano conferma che la clausola è già valida per quest'estate. Su di lui c'è anche il Napoli per il post Osimhen.