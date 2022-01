Compleanno Sarri, arriva il messaggio di De Nicola: "Bello lavorare con te, ma se fosse arrivato altro..."

Ultimissime calcio Napoli - Alfonso De Nicola, ex medico del Napoli, su Facebook ha pubblicato il seguente messaggio di auguri per Maurizio Sarri:

"È stato bello lavorare con te.

Alcuni scatti e certe immagini, sembrano fatti per ritornare nel tempo, per essere riviste.

Magari un giorno, chissà, anche e soprattutto il popolo che segue, incita e onora la squadra, per essere vissute nuovamente.

Sarebbe stato ancora più bello se fosse arrivato altro, ma le emozioni, le gioie e le soddisfazioni raggiunte anche da un punto di vista professionale, quelle no, non usciranno mai da quel cassetto della memoria.

Quello che è stato nessuno ce lo potrà mai togliere.

Buon compleanno, Maurizio.

Tanti cari Auguri".