Cassano contro il Napoli: "Mai vista una cosa simile in 40 anni, Osimhen vada via a parametro zero"

Notizie Calcio Napoli – L'ex calciatore Antonio Cassano ha attaccato aspramente il Napoli nella sua rubrica Instagram, "Habla con Antonio":

"Al primo posto inserisco la Roma di Mourinho che quest'anno è un'abitudine tra i bocciati. Non puoi fare una partita del genere con 80% di possesso palla ma zero occasioni e zero idee. Non ha fatto un tiro in porta a parte il colpo di testa di Cristante nel primo tempo. Un disastro proprio con la peggior partenza della storia così come quella di Mourinho. O si danno una sveglia o faranno un campionato anonimo.

Per l'Inter, spero sia un punto interrogativo, una partita sbagliata, ha fatto una partita bruttissima e ha meritato di perdere. L'anno scorso ne ha perse 12 così, spero sia solo una cosa di passaggio. Però la boccio perché non ha fatto una buona partita.

Terzo bocciato della settimana è De Laurentiis con il Napoli. In 40 anni della mia vita non ho mai visto una roba del genere che la società prende per il c**o un calciatore per aver sbagliato un rigore. La cosa più grave è fare poi un comunicato senza chiedere scusa al ragazzo anzi dicendo che poi hanno rifiutate mille proposte. Il presidente si deve prendere le responsabilità per il disastro che sta combinando ed è giusto che poi Osimhen andrà via a parametro zero".